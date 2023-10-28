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Общество

Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

Ведомости

Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс заявила, что власти обнаружили тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда.

«Роберт Кард мертв», – сообщила она журналистам на брифинге, добавив, что проинформировала президента США Джо Байдена и делегацию штата в Конгрессе.

Согласно сообщению CNN, тело Карда было обнаружено в лесу возле города Лисбон в штате Мэн, примерно в 12,8 км от места стрельбы в городе Льюистон. Источник из правоохранительных органов сообщил, что это место находится рядом с заводом по переработке отходов, с которого Кард был недавно уволен. По информации ABC News, Кард совершил самоубийство.

В ночь с 25 на 26 октября в Льюистоне произошли несколько перестрелок. Полиция заявила, что стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. По последним данным, жертвами стали не менее 18 человек, а десятки получили ранения. Согласно телеканалу ABC, число погибших достигло 20, в то время как CNN сообщает о 50-60 пострадавших. В тот же день 40-летнего Карда объявили подозреваемым. К его поискам привлекли сотни полицейских.

По данным СМИ, Кард работал инструктором по стрельбе из огнестрельного оружия и был призван в армейский резерв. Его направили на службу в учебный центр, расположенный в городе Сако, штат Мэн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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