Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым
Губернатор американского штата Мэн Джанет Миллс заявила, что власти обнаружили тело подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне Роберта Карда.
«Роберт Кард мертв», – сообщила она журналистам на брифинге, добавив, что проинформировала президента США Джо Байдена и делегацию штата в Конгрессе.
Согласно сообщению CNN, тело Карда было обнаружено в лесу возле города Лисбон в штате Мэн, примерно в 12,8 км от места стрельбы в городе Льюистон. Источник из правоохранительных органов сообщил, что это место находится рядом с заводом по переработке отходов, с которого Кард был недавно уволен. По информации ABC News, Кард совершил самоубийство.
В ночь с 25 на 26 октября в Льюистоне произошли несколько перестрелок. Полиция заявила, что стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. По последним данным, жертвами стали не менее 18 человек, а десятки получили ранения. Согласно телеканалу ABC, число погибших достигло 20, в то время как CNN сообщает о 50-60 пострадавших. В тот же день 40-летнего Карда объявили подозреваемым. К его поискам привлекли сотни полицейских.
По данным СМИ, Кард работал инструктором по стрельбе из огнестрельного оружия и был призван в армейский резерв. Его направили на службу в учебный центр, расположенный в городе Сако, штат Мэн.