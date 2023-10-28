Подозреваемого в стрельбе в штате Мэн нашли мертвым

В ночь с 25 на 26 октября в Льюистоне произошли несколько перестрелок. Полиция заявила, что стрельба произошла в двух местах – баре Schemengees и боулинге Sparetime Recreation. По последним данным, жертвами стали не менее 18 человек, а десятки получили ранения. Согласно телеканалу ABC, число погибших достигло 20, в то время как CNN сообщает о 50-60 пострадавших. В тот же день 40-летнего Карда объявили подозреваемым. К его поискам привлекли сотни полицейских.