Умерла актриса театра Вахтангова Дарья Пешкова
Актриса театра имени Евгения Вахтангова, внучка писателя Максима Горького Дарья Пешкова умерла в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в пресс-службе театра, которому актриса прослужила почти 75 лет.
«Ее жизнь в театре заставляет вспомнить слова [режиссера Константина] Станиславского: нет маленьких ролей, есть маленькие актеры. Она до последних дней оставалась настоящим строителем театра: старомодно добропорядочным и трепетным», – отметили в представительстве театра.
Дарья Пешкова родилась в итальянском Неаполе 12 октября 1927 г. По данным театра, Пешкова сыграла «полсотни ролей» – Немка («Идиот»), Акушерка («Анна Каренина»), Странники («Пристань»), Палагея («Люди как люди»).
Пешкова училась в Театральном училище им. Бориса Щукина, а в 1949 г. поступила на службу в Вахтанговский театр. Была на курсе народной артистки РСФСР Анны Орочко, ученицы режиссера Евгения Вахтангова.