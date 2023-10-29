ООН: тысячи людей ворвались на склады БАПОР с продовольствием

Поступающей из Египта в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточно, добавил Уайт. По данным агентства, за неделю в Газу прибыло более 80 грузовиков, а 28 октября колонны не было из-за отключения связи. БАПОР, которое занимается приемом и хранением помощи в секторе Газа, не смогло связаться с различными сторонами для координации прохождения колонны. По мнению Уайта, сложившаяся система «обречена на провал». Он указал на недостаточное количество грузовиков, строгие проверки, не соответствующие требованиям БАПОР поставки и продолжающийся запрет на топливо.