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Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице на дорогах

Ведомости

Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве с 6 до 15 часов 30 октября, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в своем Telegram-канале.

Также жителей Москвы ждет усиление ветра порывами до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиям в МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения по дорогам, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать резких маневров.

Кроме того, продолжили спасатели, парковать автомобили и прятаться во время непогоды не стоит под деревьями и шаткими конструкциями.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы на следующей неделе ждет потепление, в частности, во вторник и среду воздух прогреется до плюс 8 – плюс 10 градусов в дневное время, что нехарактерно для этого времени года. С четверга начнется постепенное похолодание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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