МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице на дорогах

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы на следующей неделе ждет потепление, в частности, во вторник и среду воздух прогреется до плюс 8 – плюс 10 градусов в дневное время, что нехарактерно для этого времени года. С четверга начнется постепенное похолодание.