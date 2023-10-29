МЧС предупредило жителей Москвы о гололедице на дорогах
Мокрый снег, дождь и гололедица ожидаются в Москве с 6 до 15 часов 30 октября, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС в своем Telegram-канале.
Также жителей Москвы ждет усиление ветра порывами до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиям в МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения по дорогам, а также увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей и избегать резких маневров.
Кроме того, продолжили спасатели, парковать автомобили и прятаться во время непогоды не стоит под деревьями и шаткими конструкциями.
Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что жителей Москвы на следующей неделе ждет потепление, в частности, во вторник и среду воздух прогреется до плюс 8 – плюс 10 градусов в дневное время, что нехарактерно для этого времени года. С четверга начнется постепенное похолодание.