Правительство поддержало наделение охранников ЧОП правом уничтожать беспилотники

Парламентарии предлагают распространить пространственные пределы зон безопасности объектов ТЭК на воздушное пространство над территорией или акваторией вокруг них. Правительство в своем отзыве отмечает, что в настоящее время зоны безопасности установлены только вокруг объектов ТЭК, входящих в состав энергомоста «РФ – полуостров Крым» и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», и совпадают с границами охранных зон таких объектов.