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Общество

Правительство поддержало наделение охранников ЧОП правом уничтожать беспилотники

Ведомости

В правительстве утвердили отзыв на законопроект, наделяющий работников частных охранных организаций (ЧОП) правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов при обеспечении защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которым присвоена категория опасности. «Ведомости» ознакомились с документом.

Авторами поправок в законы «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» выступили сенатор Ирина Рукавишникова и депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Как они поясняют, положения законопроекта направлены на обеспечение безопасности объектов ТЭК.

Сейчас предусмотрено право сотрудникам государственных военизированных организаций, а также работникам ведомственной охраны пресекать функционирование беспилотников, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.

Парламентарии предлагают распространить пространственные пределы зон безопасности объектов ТЭК на воздушное пространство над территорией или акваторией вокруг них. Правительство в своем отзыве отмечает, что в настоящее время зоны безопасности установлены только вокруг объектов ТЭК, входящих в состав энергомоста «РФ – полуостров Крым» и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», и совпадают с границами охранных зон таких объектов.

Пределов воздушного пространства в таких зонах, учитывая скорость передвижения беспилотников, может оказаться недостаточным для их уничтожения, в связи с чем вопрос распространения пространственных пределов зон безопасности вокруг объектов ТЭК на воздушное пространство «требует дополнительной проработки», говорится в отзыве.

Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний к рассмотрению Думой во втором чтении, говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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