Правительство поддержало наделение охранников ЧОП правом уничтожать беспилотники
В правительстве утвердили отзыв на законопроект, наделяющий работников частных охранных организаций (ЧОП) правом пресекать функционирование беспилотных аппаратов при обеспечении защиты объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которым присвоена категория опасности. «Ведомости» ознакомились с документом.
Авторами поправок в законы «О частной детективной и охранной деятельности в РФ» и «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» выступили сенатор Ирина Рукавишникова и депутат Дмитрий Вяткин («Единая Россия»). Как они поясняют, положения законопроекта направлены на обеспечение безопасности объектов ТЭК.
Сейчас предусмотрено право сотрудникам государственных военизированных организаций, а также работникам ведомственной охраны пресекать функционирование беспилотников, в том числе посредством подавления сигналов дистанционного управления, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.
Парламентарии предлагают распространить пространственные пределы зон безопасности объектов ТЭК на воздушное пространство над территорией или акваторией вокруг них. Правительство в своем отзыве отмечает, что в настоящее время зоны безопасности установлены только вокруг объектов ТЭК, входящих в состав энергомоста «РФ – полуостров Крым» и магистрального газопровода «Краснодарский край – Крым», и совпадают с границами охранных зон таких объектов.
Пределов воздушного пространства в таких зонах, учитывая скорость передвижения беспилотников, может оказаться недостаточным для их уничтожения, в связи с чем вопрос распространения пространственных пределов зон безопасности вокруг объектов ТЭК на воздушное пространство «требует дополнительной проработки», говорится в отзыве.
Правительство поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний к рассмотрению Думой во втором чтении, говорится в документе.