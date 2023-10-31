Газета
Общество

СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Ведомости

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности) по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы. В пресс-службе добавили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

По версии СК, 30 октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в горной местности Булунского района. В результате инцидента пилот и двое пассажиров получили травмы различной тяжести. Вертолет восстановлению не подлежит, уточнили в ведомстве.

В минздраве Якутии ранее сообщили, что трое человек были госпитализированы в Булунскую центральную районную больницу с травмами средней степени тяжести. При этом двое из них отказались от медицинской помощи.

Всего на борту находилось пять человек, сообщили в региональном управлении МЧС России. Инцидент произошел в 325 км от села Жиганск. По данным МЧС, вертолет следовал по маршруту Джарджан – точка (68048142 CШ, 128055119) – Джарджан. При взлете с точки он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Причины произошедшего в ведомстве не уточнили.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных