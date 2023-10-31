СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности) по факту жесткой посадки вертолета Ми-2 в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Максимальное наказание по статье составляет до двух лет лишения свободы. В пресс-службе добавили, что сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
По версии СК, 30 октября вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в горной местности Булунского района. В результате инцидента пилот и двое пассажиров получили травмы различной тяжести. Вертолет восстановлению не подлежит, уточнили в ведомстве.
В минздраве Якутии ранее сообщили, что трое человек были госпитализированы в Булунскую центральную районную больницу с травмами средней степени тяжести. При этом двое из них отказались от медицинской помощи.
Всего на борту находилось пять человек, сообщили в региональном управлении МЧС России. Инцидент произошел в 325 км от села Жиганск. По данным МЧС, вертолет следовал по маршруту Джарджан – точка (68048142 CШ, 128055119) – Джарджан. При взлете с точки он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Причины произошедшего в ведомстве не уточнили.