СК возбудил уголовное дело после жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Всего на борту находилось пять человек, сообщили в региональном управлении МЧС России. Инцидент произошел в 325 км от села Жиганск. По данным МЧС, вертолет следовал по маршруту Джарджан – точка (68048142 CШ, 128055119) – Джарджан. При взлете с точки он начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Причины произошедшего в ведомстве не уточнили.