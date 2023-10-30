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Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-2 в Якутии

Ведомости

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. 

«Вертолет совершал полет по маршруту Джарджан – точка (68048142 CШ, 128055119) – Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о двух пострадавших», – говорится в сообщении. 

Всего на борту было пять человек. Инцидент произошел в 325 км от села Жиганск. Причины произошедшего не уточняются.

Для оказания помощи из поселка Тикси на место происшествия вылетит Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками. ТАСС со ссылкой на авикомпанию пишет, что борт уже вылетел. Там уточнили, что вертолет сел в горной местности. Также в готовности находится Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России, добавили в якутском МЧС.

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В сентябре в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson. В результате пострадали два человека, еще один пассажир погиб. В СК отмечали, что причиной падения могло стать то, что борт слишком низко летел над водой. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).

29 августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, тогда погибли три члена экипажа. Инцидент произошел в районе поселка Красное Поле. В конце июля на Алтае при заходе на посадку упал, а затем загорелся вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Погибли четыре человека, 10 пассажиров получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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