Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-2 в Якутии

В сентябре в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson. В результате пострадали два человека, еще один пассажир погиб. В СК отмечали, что причиной падения могло стать то, что борт слишком низко летел над водой. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).