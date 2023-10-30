Два человека пострадали в результате жесткой посадки Ми-2 в Якутии
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Якутии, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
«Вертолет совершал полет по маршруту Джарджан – точка (68048142 CШ, 128055119) – Джарджан. При взлете с точки вертолет начал терять высоту и совершил жесткую посадку. Имеется информация о двух пострадавших», – говорится в сообщении.
Всего на борту было пять человек. Инцидент произошел в 325 км от села Жиганск. Причины произошедшего не уточняются.
Для оказания помощи из поселка Тикси на место происшествия вылетит Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии» со спасателями и медиками. ТАСС со ссылкой на авикомпанию пишет, что борт уже вылетел. Там уточнили, что вертолет сел в горной местности. Также в готовности находится Ми-8 Хабаровского АСЦ МЧС России, добавили в якутском МЧС.
В сентябре в районе озера Воже Вологодской области потерпел крушение вертолет Robinson. В результате пострадали два человека, еще один пассажир погиб. В СК отмечали, что причиной падения могло стать то, что борт слишком низко летел над водой. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).
29 августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, тогда погибли три члена экипажа. Инцидент произошел в районе поселка Красное Поле. В конце июля на Алтае при заходе на посадку упал, а затем загорелся вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Погибли четыре человека, 10 пассажиров получили ранения.