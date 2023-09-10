В Вологодской области потерпел крушение вертолет
В районе озера Воже Вологодской области вертолет потерпел крушение, в результате два человека пострадали, один пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.
Причиной падения вертолета в СК рассматривают то, что он слишком низко летел над водой. Следственное управление комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).
29 августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, тогда погибли три члена экипажа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнял, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Красное Поле.
В конце июля на Алтае при заходе на посадку упал, а затем загорелся вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Погибли четыре человека, 10 человек получили ранения.