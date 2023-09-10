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Общество

В Вологодской области потерпел крушение вертолет

Ведомости

В районе озера Воже Вологодской области вертолет потерпел крушение, в результате два человека пострадали, один пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Причиной падения вертолета в СК рассматривают то, что он слишком низко летел над водой. Следственное управление комитета возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации).

29 августа в Челябинской области потерпел крушение вертолет Ми-8, тогда погибли три члена экипажа. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнял, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Красное Поле.

В конце июля на Алтае при заходе на посадку упал, а затем загорелся вертолет Ми-8 с 16 людьми на борту. Погибли четыре человека, 10 человек получили ранения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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