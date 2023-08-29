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Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области

Ведомости

Вертолет Ми-8 потерпел крушение в лесу в Челябинской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. В результате катастрофы три члена экипажа погибли.

Вертолет совершал плановый полет рядом с поселком Прудный в Сосновском районе. Предварительно, авария случилась из-за технической неисправности.

ТАСС добавил, что по предварительной информации, вертолет принадлежал ФСБ России. На борту находился только экипаж. На место аварии направлены оперативные службы. Глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил информацию о падении вертолета.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил в своем Telegram-канале, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Красное Поле.

«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», – добавил губернатор.

27 июля на Алтае при заходе на посадку упал, а затем загорелся вертолет Ми-8. По предварительной версии, вертолет задел электрические провода. На борту находилось 16 человек. Погибли четверо, 10 человек получили ранения.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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