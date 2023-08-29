Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Челябинской области
Вертолет Ми-8 потерпел крушение в лесу в Челябинской области, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. В результате катастрофы три члена экипажа погибли.
Вертолет совершал плановый полет рядом с поселком Прудный в Сосновском районе. Предварительно, авария случилась из-за технической неисправности.
ТАСС добавил, что по предварительной информации, вертолет принадлежал ФСБ России. На борту находился только экипаж. На место аварии направлены оперативные службы. Глава Сосновского района Евгений Ваганов подтвердил информацию о падении вертолета.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уточнил в своем Telegram-канале, что вертолет Ми-8 потерпел крушение в районе поселка Красное Поле.
«Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы, оказываем им необходимое содействие», – добавил губернатор.