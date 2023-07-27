Газета
Общество

На Алтае упал вертолет Ми-8

Ведомости

В Республике Алтай при заходе на посадку частный вертолет Ми-8 потерпел крушение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

По данным ТАСС, на борту было 13 человек. По предварительным данным, шестеро погибли на месте. Вертолет принадлежит компании «Алтай авиа».

В МЧС уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. О погибших в сообщении ведомства не говорится.

«Интерфакс» уточняет, что вертолет перевозил группу туристов. Семь человек были госпитализированы с ожогами.

Позже в МЧС подтвердили, что погибли шесть человек. Всего, по данным ведомства, на борту было 16 человек. В результате произошедшего девять человек пострадали.

17 июля самолет Су-25 потерпел крушение в Ейском районе недалеко от берега. В результате произошедшего других жертв и каких-либо разрушений нет, уточняли в оперштабе региона. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что причиной крушения стал отказ двигателя. Пилот погиб.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных