На Алтае упал вертолет Ми-8
В Республике Алтай при заходе на посадку частный вертолет Ми-8 потерпел крушение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
По данным ТАСС, на борту было 13 человек. По предварительным данным, шестеро погибли на месте. Вертолет принадлежит компании «Алтай авиа».
В МЧС уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. О погибших в сообщении ведомства не говорится.
«Интерфакс» уточняет, что вертолет перевозил группу туристов. Семь человек были госпитализированы с ожогами.
Позже в МЧС подтвердили, что погибли шесть человек. Всего, по данным ведомства, на борту было 16 человек. В результате произошедшего девять человек пострадали.
17 июля самолет Су-25 потерпел крушение в Ейском районе недалеко от берега. В результате произошедшего других жертв и каких-либо разрушений нет, уточняли в оперштабе региона. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщали, что причиной крушения стал отказ двигателя. Пилот погиб.