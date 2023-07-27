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Общество

МЧС подтвердило гибель четырех человек при падении вертолета Ми-8 на Алтае

Ведомости

В результате падения вертолета Ми-8 на Алтае погибли четыре человека, а не шесть, как заявлялось изначально. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.

«Два пассажира, ранее отнесенные к погибшим, самостоятельно покинули место аварии и прибыли в районную больницу села Усть-Кокса», – уточнили в ведомстве.

На борту находилось 16 человек. Помимо погибших есть и пострадавшие – 10 человек. Два пассажира не получили травм, добавили в МЧС.

Ранее по теме: На Алтае упал вертолет Ми-8

Ранее в МЧС сообщили, что 27 июля при заходе на посадку вертолет упал, а затем загорелся. По предварительной версии, он задел электрические провода. Изначально в ведомстве сообщили о шести погибших и девяти пострадавших.

По факту аварии следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специалисты работают на месте происшествия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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