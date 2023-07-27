МЧС подтвердило гибель четырех человек при падении вертолета Ми-8 на Алтае
В результате падения вертолета Ми-8 на Алтае погибли четыре человека, а не шесть, как заявлялось изначально. Об этом сообщили в Telegram-канале главного управления МЧС по региону.
«Два пассажира, ранее отнесенные к погибшим, самостоятельно покинули место аварии и прибыли в районную больницу села Усть-Кокса», – уточнили в ведомстве.
На борту находилось 16 человек. Помимо погибших есть и пострадавшие – 10 человек. Два пассажира не получили травм, добавили в МЧС.
Ранее в МЧС сообщили, что 27 июля при заходе на посадку вертолет упал, а затем загорелся. По предварительной версии, он задел электрические провода. Изначально в ведомстве сообщили о шести погибших и девяти пострадавших.
По факту аварии следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Специалисты работают на месте происшествия.