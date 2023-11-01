Минздрав зафиксировал снижение числа отказов от новорожденных

По ее словам, начиная с этого года новорожденных обследуют на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. «Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечения лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда “Круг добра”», – добавила Котова.