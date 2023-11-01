Минздрав зафиксировал снижение числа отказов от новорожденных
За последние десять лет число отказов от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, снизилось в 4,5 раза. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Ее слова приводит пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте России.
«За последнее десятилетие доля числа новорожденных от которых отказались матери, в том числе в связи с тяжелым заболеванием ребенка, имеющим неблагоприятный прогноз, в организациях родовспоможения снизилось в 4,5 раза», – сказано в сообщении.
По ее словам, начиная с этого года новорожденных обследуют на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. «Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечения лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда “Круг добра”», – добавила Котова.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что запуск неонатального скрининга в 2023 г. позволил выявить наследственные заболевания у 411 детей. Все они начали получать лечение после постановки диагноза, добавил он.