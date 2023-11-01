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Общество

Минздрав зафиксировал снижение числа отказов от новорожденных

Ведомости

За последние десять лет число отказов от новорожденных, в том числе с тяжелыми заболеваниями, снизилось в 4,5 раза. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Евгения Котова. Ее слова приводит пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

«За последнее десятилетие доля числа новорожденных от которых отказались матери, в том числе в связи с тяжелым заболеванием ребенка, имеющим неблагоприятный прогноз, в организациях родовспоможения снизилось в 4,5 раза», – сказано в сообщении. 

По ее словам, начиная с этого года новорожденных обследуют на более чем 40 врожденных и наследственных заболеваний. «Благодаря оперативному взаимодействию медицинских организаций все дети с выявленными заболеваниями незамедлительно направляются для постановки на диспансерное наблюдение и обеспечения лекарственными препаратами, в том числе по линии фонда “Круг добра”», – добавила Котова.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что запуск неонатального скрининга в 2023 г. позволил выявить наследственные заболевания у 411 детей. Все они начали получать лечение после постановки диагноза, добавил он. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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