Путин выразил соболезнования родным дирижера Темирканова
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского дирижера, худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова, который умер 2 ноября, сообщается на сайте Кремля.
«Уход Юрия Темирканова – огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», – говорится в телеграмме президента.
Темирканов, добавил Путин, посвятил свою жизнь служению искусству и высоким духовным идеалам, всегда был открыт для благородных дел и начинаний.
Темирканов родился 10 декабря 1938 г. в Нальчике. Заниматься музыкой начал в девять лет. После переезда в Ленинград с 1953 по 1957 г. учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классам скрипки и альта, затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу альта, с 1962 по 1968 г. был студентом и аспирантом дирижерского факультета консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.
В 1965 г. дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета с оперой Джузеппе Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. Год спустя одержал победу на II Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. С 1966 по 1972 г. был дирижером Ленинградского академического малого театра оперы и балета.