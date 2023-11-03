Путин выразил соболезнования родным дирижера Темирканова

Темирканов родился 10 декабря 1938 г. в Нальчике. Заниматься музыкой начал в девять лет. После переезда в Ленинград с 1953 по 1957 г. учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классам скрипки и альта, затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу альта, с 1962 по 1968 г. был студентом и аспирантом дирижерского факультета консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.