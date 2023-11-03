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Путин выразил соболезнования родным дирижера Темирканова

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким российского дирижера, худрука Петербургской филармонии Юрия Темирканова, который умер 2 ноября, сообщается на сайте Кремля.

«Уход Юрия Темирканова – огромная, невосполнимая потеря для всех нас. Он был выдающимся сыном России, подвижником отечественной и мировой культуры, великим музыкантом и творцом. Личностью поистине неординарного масштаба», – говорится в телеграмме президента.

Темирканов, добавил Путин, посвятил свою жизнь служению искусству и высоким духовным идеалам, всегда был открыт для благородных дел и начинаний.

Темирканов родился 10 декабря 1938 г. в Нальчике. Заниматься музыкой начал в девять лет. После переезда в Ленинград с 1953 по 1957 г. учился в средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классам скрипки и альта, затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу альта, с 1962 по 1968 г. был студентом и аспирантом дирижерского факультета консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.

Худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни

В 1965 г. дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета с оперой Джузеппе Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. Год спустя одержал победу на II Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. С 1966 по 1972 г. был дирижером Ленинградского академического малого театра оперы и балета.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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