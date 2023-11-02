Худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни

Темирканов – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 2008, 2013), лауреат Государственных премий и Премии президента России, командор ордена Звезды Италии, кавалер японского ордена Восходящего солнца. Дважды, в 2003 и 2007 гг., ему была присуждена премия Аббиати в номинации «лучший дирижер», в 2003 г. в Италии Темирканов был назван «Дирижером года». Темирканов – лауреат премии Артуро Бенедетти Микеланджели и премии фонда театра Ла Фениче «Жизнь в музыке», обладатель почетных званий Академии Санта-Чечилия, Петербургской и Московской консерваторий. В 2015 г. Темирканов был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, в 2016 г. ему был вручен итальянский орден Arca d’Oro («Золотой ковчег»). 12 июня 2018 г. Темирканову присуждена Государственная премия России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.