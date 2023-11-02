Худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни
Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте филармонии.
Темирканов родился 10 декабря 1938 г. в Нальчике. Заниматься музыкой начал в девять лет. После переезда в Ленинград с 1953 по 1957 г. учился в Средней специальной музыкальной школе при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классам скрипки и альта, затем окончил Ленинградскую консерваторию по классу альта, с 1962 по 1968 г. был студентом и аспирантом дирижерского факультета консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования.
В 1965 г. дебютировал в Ленинградском малом театре оперы и балета с оперой Джузеппе Верди «Травиата», руководил спектаклями в Оперной студии при консерватории. Год спустя одержал победу на II Всесоюзном конкурсе дирижеров в Москве. С 1966 по 1972 г. был дирижером Ленинградского академического малого театра оперы и балета.
В 1967 г. дебютировал с Симфоническим оркестром Ленинградской филармонии. По инициативе Евгения Мравинского стал дирижером-ассистентом коллектива, а с 1988 г. возглавлял его. С 1976 по 1988 г. – художественный руководитель и главный дирижер Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (сейчас – Мариинский театр). После смерти Мравинского в 1988 г. был избран художественным руководителем и главным дирижером Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии имени Д. Д. Шостаковича, занимал этот пост до конца жизни.
Темирканов – полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» (1998, 2003, 2008, 2013), лауреат Государственных премий и Премии президента России, командор ордена Звезды Италии, кавалер японского ордена Восходящего солнца. Дважды, в 2003 и 2007 гг., ему была присуждена премия Аббиати в номинации «лучший дирижер», в 2003 г. в Италии Темирканов был назван «Дирижером года». Темирканов – лауреат премии Артуро Бенедетти Микеланджели и премии фонда театра Ла Фениче «Жизнь в музыке», обладатель почетных званий Академии Санта-Чечилия, Петербургской и Московской консерваторий. В 2015 г. Темирканов был назначен первым в истории пожизненным почетным дирижером оркестра и хора Национальной академии Санта-Чечилия в Риме, в 2016 г. ему был вручен итальянский орден Arca d’Oro («Золотой ковчег»). 12 июня 2018 г. Темирканову присуждена Государственная премия России за выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой музыкальной культуры.