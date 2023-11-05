СМИ: Росавиация назвала ошибки, из-за которых А320 сел в поле под Новосибирском
Ошибка экипажа самолета Airbus A320, который в сентябре экстренно сел на поле в Новосибирской области, состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на отчет Росавиации, которая завершила расследование происшествия.
12 сентября самолет A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. По данным Росавиации, при заходе в аэропорт Омска «давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки, полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси».
Причиной инцидента также стала нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта, говорится в отчете. Пилоты из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива приняли «необоснованное решение лететь в Новосибирск», уточнили в ведомстве. Во время набора высоты экипаж, как пишет агентство, «не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива».
В Росавиации при этом пришли к выводу, что экипаж уже после допущенных ошибок, выполнив посадку в поле, выбрал «единственно правильное и грамотное решение». Авиакомпаниям в связи с инцидентом рекомендовали повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки, добавили в ведомстве.
12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв.
По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Самолет в будущем сможет вернуться к полетам, сообщали в пресс-службе «Уральских авиалиний».