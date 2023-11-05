СМИ: Росавиация назвала ошибки, из-за которых А320 сел в поле под Новосибирском

В Росавиации при этом пришли к выводу, что экипаж уже после допущенных ошибок, выполнив посадку в поле, выбрал «единственно правильное и грамотное решение». Авиакомпаниям в связи с инцидентом рекомендовали повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки, добавили в ведомстве.