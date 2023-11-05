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СМИ: Росавиация назвала ошибки, из-за которых А320 сел в поле под Новосибирском

Ведомости

Ошибка экипажа самолета Airbus A320, который в сентябре экстренно сел на поле в Новосибирской области, состояла в определении фактического положения шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Об этом «Известия» сообщают со ссылкой на отчет Росавиации, которая завершила расследование происшествия.

12 сентября самолет A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. По данным Росавиации, при заходе в аэропорт Омска «давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки, полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси».

Причиной инцидента также стала нехватка топлива для завершения полета до запасного аэропорта, говорится в отчете. Пилоты из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива приняли «необоснованное решение лететь в Новосибирск», уточнили в ведомстве. Во время набора высоты экипаж, как пишет агентство, «не уделил должного внимания повышенному расходу и текущему остатку топлива».

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В Росавиации при этом пришли к выводу, что экипаж уже после допущенных ошибок, выполнив посадку в поле, выбрал «единственно правильное и грамотное решение». Авиакомпаниям в связи с инцидентом рекомендовали повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете и особенностей расчета его остатка при различных отказах систем ВС и силовой установки, добавили в ведомстве.

12 сентября самолет Airbus A320 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Убинском районе Новосибирской области из-за проблем с гидравликой. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. В результате происшествия обошлось без жертв.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Самолет в будущем сможет вернуться к полетам, сообщали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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