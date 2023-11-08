Депутат народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске

Юров напомнил, что это не первое покушение на Филипоненко. В предыдущий раз его машина была подорвана 21 февраля 2022 г. возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тогда ранения получил только водитель Филипоненко.