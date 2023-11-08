Депутат народного совета ЛНР Филипоненко погиб при взрыве в Луганске
Депутат народного совета ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в Луганске. Об этом сообщил его коллега Юрий Юров в своем Telegram-канале.
«Час назад в Луганске трагически погиб наш коллега, депутат народного совета ЛНР, бывший глава СЦКК ЛНР, бывший начальник управления народной милиции ЛНР, человек, стоявший у истоков создания народного ополчения республики, полковник Михаил Юрьевич Филипоненко», – написал он.
Позже его сын Иван Филипоненко сообщил Луганскому информационному центру, что отец погиб в результате срабатывания взрывного устройства в автомобиле.
Юров напомнил, что это не первое покушение на Филипоненко. В предыдущий раз его машина была подорвана 21 февраля 2022 г. возле здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тогда ранения получил только водитель Филипоненко.
Филипоненко начал исполнять обязанности начальника управления народной милиции ЛНР в феврале 2017 г. В сентябре 2023 г. Филипоненко возглавил фракцию ЛДПР в народном совете ЛНР.