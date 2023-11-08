Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам ОВД и ВС РФ
Специальные звания высшего начальствующего состава присвоены 29 сотрудникам органов внутренних дел РФ. Воинские звания высших офицеров получили 15 военнослужащих Вооруженных сил России. Указы подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на портале правовой информации.
Военнослужащим присвоены звания генерал-полковника, генерал-лейтенанта и генерал-майора.
Сотрудники органов внутренних дел получили звания генерал-лейтенанта полиции, генерал-майора полиции, генерал-майора внутренней службы и генерал-майора юстиции.
27 сентября Путин утвердил звание «генерал внутренней службы Российской Федерации» для директоров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и директоров Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главных судебных приставов России. Изменения внесли в таблицу соотношение классных чинов, утвержденную указом президента от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным гражданским служащим».