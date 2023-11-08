Путин присвоил генеральские звания 44 офицерам ОВД и ВС РФ

27 сентября Путин утвердил звание «генерал внутренней службы Российской Федерации» для директоров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и директоров Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главных судебных приставов России. Изменения внесли в таблицу соотношение классных чинов, утвержденную указом президента от 1 февраля 2005 г. № 113 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы РФ федеральным государственным гражданским служащим».