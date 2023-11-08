Глава Роспотребнадзора заявила о новой волне заболеваемости COVID-19 в России

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35 000 – 36 000, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», – сказала Попова.