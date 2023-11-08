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Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о новой волне заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

В России началась вторая за осень волна заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, число заболевших за месяц выросло в два раза.

«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35 000 – 36 000, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», – сказала Попова. 

Показатель заболеваемости коронавирусом с 30 октября по 5 ноября на 100 000 населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%. Рост заболеваемости отмечен в 73 субъектах РФ. 

По информации главы ведомства, 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По мнению Поповой, это указывает на дальнейшее распространение по всей стране и начало новой волны. 

Преобладающим среди всех случаев заболевания остается штамм «омикрон», однако зарегистрирован десяток случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «Пирола». При заражении этим вариантом заболевание в первые дни протекает с высокой температурой. 

«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «Пирола». [Еще] 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве», – пояснила Попова. Все столичные случаи оказались завозными – от вернувшихся из Турции и Германии россиян. 

Глава ведомства призвала для защиты от заражения минимизировать количество социальных взаимодействий, носить маски и соблюдать гигиену. 

Напомним, месяц назад Роспотребнадзор сообщал о стабилизации ситуации с COVID-19. В ведомстве неоднократно заявляли, что вводить масочный режим или другие ограничения из-за коронавирусной инфекции не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях. По словам Поповой, решения о введении масочного режима уже принимаются в отдельных регионах страны. 

Всего с начала пандемии в России выявлено свыше 23 млн случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 22,4 млн человек, умерли около 400 000 заболевших.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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