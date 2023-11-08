Глава Роспотребнадзора заявила о новой волне заболеваемости COVID-19 в России
В России началась вторая за осень волна заболеваемости коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе правительственного часа в Совете Федерации. По ее словам, число заболевших за месяц выросло в два раза.
«Если говорить о ковиде, то на сегодняшний день мы видим вторую, более высокую волну, чем первая, которая была в сентябре. Она поднимается. Сегодняшняя регистрация недельная составляет 35 000 – 36 000, вот за прошедшую неделю. И это в два раза больше, чем месяц назад», – сказала Попова.
Показатель заболеваемости коронавирусом с 30 октября по 5 ноября на 100 000 населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%. Рост заболеваемости отмечен в 73 субъектах РФ.
По информации главы ведомства, 30% от общего числа заболевших приходится на Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург. По мнению Поповой, это указывает на дальнейшее распространение по всей стране и начало новой волны.
Преобладающим среди всех случаев заболевания остается штамм «омикрон», однако зарегистрирован десяток случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «Пирола». При заражении этим вариантом заболевание в первые дни протекает с высокой температурой.
«В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом «Пирола». [Еще] 3 ноября в РФ мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве», – пояснила Попова. Все столичные случаи оказались завозными – от вернувшихся из Турции и Германии россиян.
Глава ведомства призвала для защиты от заражения минимизировать количество социальных взаимодействий, носить маски и соблюдать гигиену.
Напомним, месяц назад Роспотребнадзор сообщал о стабилизации ситуации с COVID-19. В ведомстве неоднократно заявляли, что вводить масочный режим или другие ограничения из-за коронавирусной инфекции не планируется, но возможны локальные меры в учреждениях. По словам Поповой, решения о введении масочного режима уже принимаются в отдельных регионах страны.
Всего с начала пандемии в России выявлено свыше 23 млн случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 22,4 млн человек, умерли около 400 000 заболевших.