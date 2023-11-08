МЧС запретило ставить газовые устройства в домах престарелых
МЧС запретило устанавливать устройства на газу в больницах, домах престарелых и образовательных заведениях. Об этом сообщил замминистра – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский во время выступления в рамках правительственного часа.
«МЧС России своим приказом внесло изменение в свод правил отопления, вентиляции, кондиционирования, по которым мы в первую очередь запретили использование газопотребляющих устройств в образовательных учреждениях, больницах, домах престарелых, зданиях высотой свыше 28 м», – сказал он (цитата по ТАСС).
Супруновский добавил, что эта норма уже действует, и напомнил, что в любом помещении, где есть газовые устройства, должны быть установлены автоматы для перекрытия газа в случае утечки.
В конце сентября «Известия» писали, что в Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа в квартирах, они смогут на ранних этапах сообщить об утечках и вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, удобнее всего было бы устанавливать датчики в период проведения капремонта и замены внутриквартирных газовых труб.