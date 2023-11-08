МЧС запретило ставить газовые устройства в домах престарелых

В конце сентября «Известия» писали, что в Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа в квартирах, они смогут на ранних этапах сообщить об утечках и вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, удобнее всего было бы устанавливать датчики в период проведения капремонта и замены внутриквартирных газовых труб.