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Общество

МЧС запретило ставить газовые устройства в домах престарелых

Ведомости

МЧС запретило устанавливать устройства на газу в больницах, домах престарелых и образовательных заведениях. Об этом сообщил замминистра – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский во время выступления в рамках правительственного часа. 

«МЧС России своим приказом внесло изменение в свод правил отопления, вентиляции, кондиционирования, по которым мы в первую очередь запретили использование газопотребляющих устройств в образовательных учреждениях, больницах, домах престарелых, зданиях высотой свыше 28 м», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Супруновский добавил, что эта норма уже действует, и напомнил, что в любом помещении, где есть газовые устройства, должны быть установлены автоматы для перекрытия газа в случае утечки. 

В конце сентября «Известия» писали, что в Госдуме предложили массово устанавливать датчики утечки газа в квартирах, они смогут на ранних этапах сообщить об утечках и вовремя предотвратить чрезвычайное происшествие. По словам члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, удобнее всего было бы устанавливать датчики в период проведения капремонта и замены внутриквартирных газовых труб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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