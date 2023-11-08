Путин объявил благодарность Родиону Газманову, Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой
Президент России Владимир Путин объявил благодарность артистам Родиону Газманову, Виктору Рыбину и Наталье Сенчуковой. Документ за подписью главы государства опубликован на портале правовой информации.
Благодарность объявили с формулировкой «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства». Президент также отметил достижения саксофонистки Вероники Кожухаровой, скульптора Андрея Коробцова и актрисы Аглаи Шиловской.
7 января 2023 г. Газманов, Рыбин и Сенчукова были внесены в санкционные списки Украины после концерта, посвященного Дню российского флага в Херсоне, а также за посещение Крыма и поддержку спецоперации.