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Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

О том, что с 1 июля 2024 г. госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, после того, как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм.

«Справки от социального фонда и судебных приставов будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия», – объяснил Решетников.

Министр объяснил, что все необходимые информационные материалы для помощи гражданам уже разработаны. Многофункциональные центры и также проинформированы, а через Минтруд планируется отправить все эти материалы в службы занятости и социальной защиты.

«Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы у людей была удобная форма для работы с этой проблемой», – заключил президент.

31 октября декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина сообщила, что в первом полугодии 2023 г. было опубликовано в 1,8 раза больше сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, чем в январе – июне 2022 г. Количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%. При этом в первом полугодии 2023 г. количество корпоративных банкротств, по данным Ручкиной, упало на 40% относительно такого же периода 2022 г. – до 3115. 

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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