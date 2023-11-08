Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму
Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.
О том, что с 1 июля 2024 г. госорганы планируется перевести на электронный документооборот по процедуре банкротства сообщил министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, после того, как человек собрал необходимые справки, ему нужно заполнить заявление о банкротстве, лично подать документы в МФЦ, а дальше запустится разработанный алгоритм.
«Справки от социального фонда и судебных приставов будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия», – объяснил Решетников.
Министр объяснил, что все необходимые информационные материалы для помощи гражданам уже разработаны. Многофункциональные центры и также проинформированы, а через Минтруд планируется отправить все эти материалы в службы занятости и социальной защиты.
«Это нужно сделать как можно быстрее, чтобы у людей была удобная форма для работы с этой проблемой», – заключил президент.
31 октября декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина сообщила, что в первом полугодии 2023 г. было опубликовано в 1,8 раза больше сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, чем в январе – июне 2022 г. Количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%. При этом в первом полугодии 2023 г. количество корпоративных банкротств, по данным Ручкиной, упало на 40% относительно такого же периода 2022 г. – до 3115.