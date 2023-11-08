Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму

31 октября декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина сообщила, что в первом полугодии 2023 г. было опубликовано в 1,8 раза больше сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, чем в январе – июне 2022 г. Количество судебных банкротств граждан выросло на 34,3%. При этом в первом полугодии 2023 г. количество корпоративных банкротств, по данным Ручкиной, упало на 40% относительно такого же периода 2022 г. – до 3115.