Один человек пострадал при пожаре на химическом заводе в Техасе
В результате взрыва на химическом заводе рядом с городком Шепард, штат Техас, произошел сильный пожар, пострадал один человек, передает NBC News.
Речь идет о предприятии Sound Resource Solutions, производящем растворители для удаления клея и краски, на котором работают около 40 человек. Из-за вызванного пожаром гигантского облака черного дыма власти призвали всех находящихся рядом с заводом людей укрыться в помещениях, отключив системы вентиляции и кондиционирования.
По данным офиса шерифа округа Сан-Хасинто, в самом Шепарде, расположенном в часе езды от Хьюстона, началась эвакуация, отмечает ABC.
Ранее в мае в другом пригороде Хьюстона Дир-Парке произошел пожар на нефтехимическом заводе компании Shell, из-за которого пострадали девять человек.