Один человек пострадал при пожаре на химическом заводе в Техасе

Речь идет о предприятии Sound Resource Solutions, производящем растворители для удаления клея и краски, на котором работают около 40 человек. Из-за вызванного пожаром гигантского облака черного дыма власти призвали всех находящихся рядом с заводом людей укрыться в помещениях, отключив системы вентиляции и кондиционирования.