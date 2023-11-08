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Общество

Один человек пострадал при пожаре на химическом заводе в Техасе

Ведомости

В результате взрыва на химическом заводе рядом с городком Шепард, штат Техас, произошел сильный пожар, пострадал один человек, передает NBC News.

Речь идет о предприятии Sound Resource Solutions, производящем растворители для удаления клея и краски, на котором работают около 40 человек. Из-за вызванного пожаром гигантского облака черного дыма власти призвали всех находящихся рядом с заводом людей укрыться в помещениях, отключив системы вентиляции и кондиционирования.

По данным офиса шерифа округа Сан-Хасинто, в самом Шепарде, расположенном в часе езды от Хьюстона, началась эвакуация, отмечает ABC.

Ранее в мае в другом пригороде Хьюстона Дир-Парке произошел пожар на нефтехимическом заводе компании Shell, из-за которого пострадали девять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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