В Абхазии силовики разыскивают группу вооруженных людей
В Гулрыпшском районе Абхазии заметили группу людей без опознавательных знаков, вооруженных иностранным оружием, силовые структуры ведут их поиск, заявил министр внутренних дел частично признанной республики Роберт Киут журналистам.
«Они были вооружены иностранным оружием, предположительно автоматами М-4, в черной форме, масках, касках, хорошо экипированы», – приводит его слова «Sputnik Абхазия».
У этих людей был также квадрокоптер, летавший над местностью, добавил министр. Всего, как утверждают заметившие их охотники, в группе было семь человек. Охрана подступов к Сухуму была усилена.