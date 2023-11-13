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В Москве госпитализировали режиссера Александра Митту

Ведомости

Народного артиста России и кинорежиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба его киношколы.

«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», – сказано в сообщении.

Там уточнили, что бригада скорой помощи дважды приезжала к Митте в течение суток 12 ноября, однако в первый раз он отказался от госпитализации. Помощник режиссера Геннадий Иванов тогда сообщил «РИА Новости», что скорая приезжала из-за повышения температуры у Митты.

Митта родился 28 марта 1933 г. в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии, факультет режиссуры. Первым фильмом, в котором Митта выступил в роли режиссера, стал «Друг мой, Колька!» в 1961 г. Он также известен как режиссер таких фильмов, как «Гори, гори, моя звезда», «Шагал – Малевич» (2013) и др. и сериала «Граница. Таежный роман». Звание народного артиста получил в 2004 г. за большие заслуги в области искусства. Имеет и другие награды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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