В Москве госпитализировали режиссера Александра Митту

Митта родился 28 марта 1933 г. в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии, факультет режиссуры. Первым фильмом, в котором Митта выступил в роли режиссера, стал «Друг мой, Колька!» в 1961 г. Он также известен как режиссер таких фильмов, как «Гори, гори, моя звезда», «Шагал – Малевич» (2013) и др. и сериала «Граница. Таежный роман». Звание народного артиста получил в 2004 г. за большие заслуги в области искусства. Имеет и другие награды.