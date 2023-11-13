В Москве госпитализировали режиссера Александра Митту
Народного артиста России и кинорежиссера Александра Митту экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщила пресс-служба его киношколы.
«По нашей информации, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало резко хуже — он не мог даже самостоятельно сидеть. Ухудшение возникло на фоне перенесенного инсульта», – сказано в сообщении.
Там уточнили, что бригада скорой помощи дважды приезжала к Митте в течение суток 12 ноября, однако в первый раз он отказался от госпитализации. Помощник режиссера Геннадий Иванов тогда сообщил «РИА Новости», что скорая приезжала из-за повышения температуры у Митты.
Митта родился 28 марта 1933 г. в Москве. Окончил Всероссийский государственный университет кинематографии, факультет режиссуры. Первым фильмом, в котором Митта выступил в роли режиссера, стал «Друг мой, Колька!» в 1961 г. Он также известен как режиссер таких фильмов, как «Гори, гори, моя звезда», «Шагал – Малевич» (2013) и др. и сериала «Граница. Таежный роман». Звание народного артиста получил в 2004 г. за большие заслуги в области искусства. Имеет и другие награды.