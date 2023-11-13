В Казахстане умер младший брат первого президента республики Болат Назарбаев
Предприниматель Болат Назарбаев, брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил пресс-секретарь бывшего главы государства Айдос Укибай в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).
По его словам, Болат Назарбаев долгое время болел. 4 ноября он был госпитализирован в центральную клиническую больницу Алма-Аты с повторным инфарктом.
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Назарбаеву. Уточняется, что на похоронах он присутствовать не будет.
Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 г. С 1990-х гг. он стал заниматься бизнесом. До 1997 г. он был вице-президентом крупного казахстанского аграрного товарищества с ограниченной ответственностью «Инкар агро». После этого он также руководил холдингом BN Invest. В 2016 г. Назарбаев основал общественный фонд «Саликалы урпак» («Благородное поколение»). В том же году он был награжден орденом «Парасат», который вручается за активную деятельность по защите прав человека, а также за вклад в развитие духовного потенциала республики.