В Казахстане умер младший брат первого президента республики Болат Назарбаев

Болат Назарбаев родился 23 марта 1953 г. С 1990-х гг. он стал заниматься бизнесом. До 1997 г. он был вице-президентом крупного казахстанского аграрного товарищества с ограниченной ответственностью «Инкар агро». После этого он также руководил холдингом BN Invest. В 2016 г. Назарбаев основал общественный фонд «Саликалы урпак» («Благородное поколение»). В том же году он был награжден орденом «Парасат», который вручается за активную деятельность по защите прав человека, а также за вклад в развитие духовного потенциала республики.