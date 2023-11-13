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Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за кори у студента МГУ

Ведомости

Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за регистрации случая кори у студента МГУ им. М. В. Ломоносова, учебному заведению направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе факультета. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе управления.

В ведомстве уточнили, что на данный момент определен контактный круг заболевшего, «приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания». Очное посещение учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, предписано ограничить.

Администрация МГУ ввела дистанционный режим обучения для студентов факультета мировой политики с 13 ноября по 1 декабря из-за выявления случая заражения корью. В здании, которое находится по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51, уже проведена дезинфекция, за контактировавшими с заболевшим студентом организовано медицинское наблюдение. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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