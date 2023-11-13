Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за кори у студента МГУ

Администрация МГУ ввела дистанционный режим обучения для студентов факультета мировой политики с 13 ноября по 1 декабря из-за выявления случая заражения корью. В здании, которое находится по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51, уже проведена дезинфекция, за контактировавшими с заболевшим студентом организовано медицинское наблюдение. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.