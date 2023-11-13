Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование из-за кори у студента МГУ
Управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование из-за регистрации случая кори у студента МГУ им. М. В. Ломоносова, учебному заведению направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в корпусе факультета. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе управления.
В ведомстве уточнили, что на данный момент определен контактный круг заболевшего, «приняты исчерпывающие меры для недопущения распространения заболевания». Очное посещение учебного процесса студентов и преподавателей, не имеющих сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании, предписано ограничить.
Администрация МГУ ввела дистанционный режим обучения для студентов факультета мировой политики с 13 ноября по 1 декабря из-за выявления случая заражения корью. В здании, которое находится по адресу Ленинские горы, 1, корпус 51, уже проведена дезинфекция, за контактировавшими с заболевшим студентом организовано медицинское наблюдение. Медицинский научно-образовательный центр МГУ проводит вакцинацию среди студентов и преподавателей факультета, не имеющих сведений о двукратной вакцинации против кори или перенесенном заболевании.