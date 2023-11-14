Матвиенко призвала чиновников использовать русские аналоги иностранных слов

«Ну вот, скажем, широко распространенные такие термины, как модератор. Мы уже привыкли, правда, но это же ведущий. Нормальное русское слово, даже более глубокое. И ряд других в большинстве случаев выглядит совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться. Я предлагаю начать с себя, с органов публичной власти», – заявила Мативенко.