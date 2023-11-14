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Общество

Матвиенко призвала чиновников использовать русские аналоги иностранных слов

Ведомости

Представителей органов власти призвали не использовать без надобности иностранные определения. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний, посвященных политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.

«Наш язык на протяжении веков вбирал в себя элементы языков самых разных народов: и европейских, и тюркских, и многих других, и тысячи некогда заимствованных слов уже стали органической частью нашего языка, мы не можем с этим не считаться. Другое дело, когда чуждые слова используются в официальной речи без надобности, при наличии устоявшихся русских соответствий», – сказала Матвиенко.

В качестве примера она привела термины «модератор», «дедлайн» и «кофебрейк», которые необходимо заменять словами «ведущий», «срок исполнения» и «перерыв» соответственно.

«Ну вот, скажем, широко распространенные такие термины, как модератор. Мы уже привыкли, правда, но это же ведущий. Нормальное русское слово, даже более глубокое. И ряд других в большинстве случаев выглядит совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться. Я предлагаю начать с себя, с органов публичной власти», – заявила Мативенко.

Спикер при этом подчеркнула, что подходить к задаче радикально и отказываться от всех иностранных слов не стоит.

8 ноября Матвиенко предложила «осовременить» полное название Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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