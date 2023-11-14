Матвиенко призвала чиновников использовать русские аналоги иностранных слов
Представителей органов власти призвали не использовать без надобности иностранные определения. С таким предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе слушаний, посвященных политике в сфере сохранения, защиты и развития русского языка.
«Наш язык на протяжении веков вбирал в себя элементы языков самых разных народов: и европейских, и тюркских, и многих других, и тысячи некогда заимствованных слов уже стали органической частью нашего языка, мы не можем с этим не считаться. Другое дело, когда чуждые слова используются в официальной речи без надобности, при наличии устоявшихся русских соответствий», – сказала Матвиенко.
В качестве примера она привела термины «модератор», «дедлайн» и «кофебрейк», которые необходимо заменять словами «ведущий», «срок исполнения» и «перерыв» соответственно.
«Ну вот, скажем, широко распространенные такие термины, как модератор. Мы уже привыкли, правда, но это же ведущий. Нормальное русское слово, даже более глубокое. И ряд других в большинстве случаев выглядит совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться. Я предлагаю начать с себя, с органов публичной власти», – заявила Мативенко.
Спикер при этом подчеркнула, что подходить к задаче радикально и отказываться от всех иностранных слов не стоит.
8 ноября Матвиенко предложила «осовременить» полное название Роспотребнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).