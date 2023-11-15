В Госдуму внесли предложение о ликвидации патентной системы работы мигрантов

10 ноября сообщалось, что в 2024 г. в Тульской области иностранцев не смогут привлекать по патентам к работе в сфере розничной торговли алкоголем, пивом и табаком в специализированных магазинах. Под запрет попадают и перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Соответствующий указ губернатора Алексея Дюмина проходит антикоррупционную экспертизу. 8 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил еще на год запрет на прием иностранцев на работу водителями такси и автобусов. В других регионах запреты на работу иностранных граждан в сфере общественного транспорта и такси действуют уже несколько лет. В частности, такие запреты были введены в Калужской, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе.