В Госдуму внесли предложение о ликвидации патентной системы работы мигрантов
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается отменить в России действие патентной системы привлечения иностранной рабочей силы. Документ опубликовали в базе законопроектов Госдумы. Документ внесен группой депутатов от «Справедливой России».
В пояснительной записке к законопроекту указано, что на данный момент привлечение иностранца к трудовой деятельности допускается при наличии патента, который выдается на срок от одного до 12 месяцев. Патент можно продлевать – также на срок от одного до 12 месяцев. При этом контроль механизма выдачи патентов и соблюдения условий его получения осуществляется в отношении только отдельных лиц при проведении проверок миграционного режима и в целом не оказывает существенного влияния на неформальную занятость мигрантов. Стоимость патента варьируется от 2 724 до 10 929 руб.
Законопроектом предлагается ликвидировать патентную систему и ввести общее правило, согласно которому работодатель и заказчик имеют право привлекать и использовать иностранных работников только при наличии соответствующего разрешения. Иностранцы, в свою очередь, получат право на трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу. Исключения предусмотрены для участников госпрограммы переселения, сотрудников дипломатических представительств, работающих иностранных журналистов и т. д.
Отмечается, что все иностранные трудовые мигранты будут обязаны платить полные суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), предусмотренные для россиян. Эти суммы будут выше, чем по ставке фиксированных платежей. Таким образом, иностранцы лишаться части необоснованных налоговых преференций, существующих де-факто сейчас.
Законопроектом также предусматривается, что все иностранные граждане при получении разрешений на работу подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию.
10 ноября сообщалось, что в 2024 г. в Тульской области иностранцев не смогут привлекать по патентам к работе в сфере розничной торговли алкоголем, пивом и табаком в специализированных магазинах. Под запрет попадают и перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. Соответствующий указ губернатора Алексея Дюмина проходит антикоррупционную экспертизу. 8 ноября губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил еще на год запрет на прием иностранцев на работу водителями такси и автобусов. В других регионах запреты на работу иностранных граждан в сфере общественного транспорта и такси действуют уже несколько лет. В частности, такие запреты были введены в Калужской, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе.