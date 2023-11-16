В России могут упростить покупку оружия для ветеранов боевых действий
В Госдуму внесут законопроект, который позволяет ветеранам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета по безопасности, депутата от «Единой России» Анатолия Выборного.
Он обратил внимание, что, согласно закону, от прохождения обучения освобождены военные, силовики и представители органов юстиции. В то же время для ветеранов боевых действий это требование сохраняется. По словам Выборного, эти граждане «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия» и их не нужно обучать владению оружием.
«Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения», – пояснил депутат.
Кроме того, законопроект призван разгрузить и упростить систему работы регулятора – Росгвардии, добавил Выборный. Он подчеркнул, что речи об отказе от контроля за выдачей оружия не идет. Ветераны боевых действий, как и другие желающие приобрести оружие, обязаны будут пройти медицинское освидетельствование. Депутат отметил, что инициативу уже поддержали в Росгвардии.
Как отмечают «Известия», это первая инициатива за последние два года, которая направлена на послабление в сфере владения оружием. До этого законодательство в этой области только ужесточалось. Ранее оружие признали источником повышенной опасности, а также повысили возраст для приобретения оружия до 21 года. С 18 лет приобрести оружие могут граждане, прошедшие или проходящие военную службу, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, и ряд других категорий.