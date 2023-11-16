Газета
Общество

В России могут упростить покупку оружия для ветеранов боевых действий

Ведомости

В Госдуму внесут законопроект, который позволяет ветеранам боевых действий покупать многозарядное и нарезное оружие без стажа и прохождения обучения. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заместителя председателя комитета по безопасности, депутата от «Единой России» Анатолия Выборного.

Он обратил внимание, что, согласно закону, от прохождения обучения освобождены военные, силовики и представители органов юстиции. В то же время для ветеранов боевых действий это требование сохраняется. По словам Выборного, эти граждане «наиболее ответственно относятся к эксплуатации и хранению боевого оружия» и их не нужно обучать владению оружием.

«Для того чтобы повысить к ним доверие со стороны государства и общества, предлагается внести данные изменения», – пояснил депутат.

Школьникам расскажут о боевом применении БПЛА во время обновленного курса ОБЖ

Стоимость аппарата для школы варьируется от 15 000 до 80 000 рублей

Кроме того, законопроект призван разгрузить и упростить систему работы регулятора – Росгвардии, добавил Выборный. Он подчеркнул, что речи об отказе от контроля за выдачей оружия не идет. Ветераны боевых действий, как и другие желающие приобрести оружие, обязаны будут пройти медицинское освидетельствование. Депутат отметил, что инициативу уже поддержали в Росгвардии.

Как отмечают «Известия», это первая инициатива за последние два года, которая направлена на послабление в сфере владения оружием. До этого законодательство в этой области только ужесточалось. Ранее оружие признали источником повышенной опасности, а также повысили возраст для приобретения оружия до 21 года. С 18 лет приобрести оружие могут граждане, прошедшие или проходящие военную службу, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, и ряд других категорий.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных