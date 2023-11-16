В России могут упростить покупку оружия для ветеранов боевых действий

Как отмечают «Известия», это первая инициатива за последние два года, которая направлена на послабление в сфере владения оружием. До этого законодательство в этой области только ужесточалось. Ранее оружие признали источником повышенной опасности, а также повысили возраст для приобретения оружия до 21 года. С 18 лет приобрести оружие могут граждане, прошедшие или проходящие военную службу, относящиеся к коренным малочисленным народам РФ, и ряд других категорий.