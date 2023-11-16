При пожаре на севере Китая погибли 25 человек
В городе Люйлян китайской провинции Шаньси загорелось здание, принадлежащее местной угольной компании, жертвами пожара стали 25 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.
Возгорание произошло в четырехэтажном административном здании Shanxi Luliang Lishi District Yongju Coal Industry Co., Ltd. – угольной шахты с проектной мощностью 1,2 млн т в год. Как отмечается, она была основана в 2008 г., в компании работают более 1200 человек. Пожар на данный момент уже локализован.
Утром 28 октября в шахте имени Костенко в Казахстане на глубине 700 м произошло возгорание, за которым последовал взрыв метана. В момент инцидента на смене было 252 шахтера, на поверхность вывели 206 человек. В результате трагедии погибли 46 человек.
Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил о «значительных разрушениях» шахты. По его словам, смещено горно-шахтное оборудование в выработках, разрушены изоляционные перемычки, а также нарушена работа вентиляционных сооружений.