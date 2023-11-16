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При пожаре на севере Китая погибли 25 человек

Ведомости

В городе Люйлян китайской провинции Шаньси загорелось здание, принадлежащее местной угольной компании, жертвами пожара стали 25 человек, сообщило Центральное телевидение Китая.

Возгорание произошло в четырехэтажном административном здании Shanxi Luliang Lishi District Yongju Coal Industry Co., Ltd. – угольной шахты с проектной мощностью 1,2 млн т в год. Как отмечается, она была основана в 2008 г., в компании работают более 1200 человек. Пожар на данный момент уже локализован.

Утром 28 октября в шахте имени Костенко в Казахстане на глубине 700 м произошло возгорание, за которым последовал взрыв метана. В момент инцидента на смене было 252 шахтера, на поверхность вывели 206 человек. В результате трагедии погибли 46 человек.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил о «значительных разрушениях» шахты. По его словам, смещено горно-шахтное оборудование в выработках, разрушены изоляционные перемычки, а также нарушена работа вентиляционных сооружений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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