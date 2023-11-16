При пожаре на севере Китая погибли 25 человек

Возгорание произошло в четырехэтажном административном здании Shanxi Luliang Lishi District Yongju Coal Industry Co., Ltd. – угольной шахты с проектной мощностью 1,2 млн т в год. Как отмечается, она была основана в 2008 г., в компании работают более 1200 человек. Пожар на данный момент уже локализован.