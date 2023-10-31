МЧС Казахстана: после аварии на шахте извлекли тела всех 46 погибших
Спасатели извлекли из шахты имени Костенко в Караганде тела всех 46 погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.
«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего», – говорится в сообщении.
Личности 40 погибших установлены, сейчас идет идентификация еще шести человек.
В министерстве отметили, что газовая обстановка на шахте в норме, открытых очагов горения нет. Специалисты ведут работы по восстановлению работы шахты. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил о «значительных разрушениях» шахты. По его словам, смещено горно-шахтное оборудование в выработках, разрушены изоляционные перемычки, а также нарушена работа вентиляционных сооружений.
Утром 28 октября в шахте имени Костенко в Караганде на глубине 700 м произошло возгорание, за которым последовал взрыв метана. В момент инцидента на смене было 252 шахтера, на поверхность вывели 206 человек. Ранее было известно о 42 погибших.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» (АМТ), которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане был объявлен днем общенационального траура по погибшим.
29 октября АМТ сообщила, что заключила договор с правительством республики о передаче актива Казахстану. В компании заявили, что переговоры об этом начались несколько месяцев назад, принципиальное соглашение было подписано за несколько дней до аварии.