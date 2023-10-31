МЧС Казахстана: после аварии на шахте извлекли тела всех 46 погибших

В министерстве отметили, что газовая обстановка на шахте в норме, открытых очагов горения нет. Специалисты ведут работы по восстановлению работы шахты. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил о «значительных разрушениях» шахты. По его словам, смещено горно-шахтное оборудование в выработках, разрушены изоляционные перемычки, а также нарушена работа вентиляционных сооружений.