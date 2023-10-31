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МЧС Казахстана: после аварии на шахте извлекли тела всех 46 погибших

Ведомости

Спасатели извлекли из шахты имени Костенко в Караганде тела всех 46 погибших. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Казахстана.

«На сегодняшний день в ходе поисково-спасательных работ найдены тела 45 шахтеров и останки предположительно 46-го погибшего», – говорится в сообщении. 

Личности 40 погибших установлены, сейчас идет идентификация еще шести человек.

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В министерстве отметили, что газовая обстановка на шахте в норме, открытых очагов горения нет. Специалисты ведут работы по восстановлению работы шахты. Министр по ЧС Сырым Шарипханов заявил о «значительных разрушениях» шахты. По его словам, смещено горно-шахтное оборудование в выработках, разрушены изоляционные перемычки, а также нарушена работа вентиляционных сооружений.

Утром 28 октября в шахте имени Костенко в Караганде на глубине 700 м произошло возгорание, за которым последовал взрыв метана. В момент инцидента на смене было 252 шахтера, на поверхность вывели 206 человек. Ранее было известно о 42 погибших.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» (АМТ), которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане был объявлен днем общенационального траура по погибшим.

29 октября АМТ сообщила, что заключила договор с правительством республики о передаче актива Казахстану. В компании заявили, что переговоры об этом начались несколько месяцев назад, принципиальное соглашение было подписано за несколько дней до аварии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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