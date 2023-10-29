Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 42

В шахту спустился руководитель оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, говорится в сообщении. Он осмотрел места пожара и гибели шахтеров. По данным ведомства, горноспасатели ведут поиски в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4 км друг от друга.