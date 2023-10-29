Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 42
В шахте в Караганде обнаружили тела еще шести шахтеров, количество погибших горняков после аварии выросло, таким образом, до 42, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
Утром 28 октября в шахте имени Костенко в Караганде произошел взрыв метана. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек. На следующий день в министерстве сообщили, что количество погибших выросло до 36.
По состоянию на 15:00 обнаружено тело 42-го погибшего горняка, продолжаются поиски еще четырех шахтеров, сообщили в ведомстве.
В шахту спустился руководитель оперативного штаба по ликвидации аварии министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, говорится в сообщении. Он осмотрел места пожара и гибели шахтеров. По данным ведомства, горноспасатели ведут поиски в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка 4 км друг от друга.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии. Помимо этого глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим.