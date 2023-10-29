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Общество

Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 36

Ведомости

В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погибли 36 человек, продолжаются поиски еще десяти шахтеров, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

В аварийно-спасательных работах, добавили в ведомстве, задействованы десять отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Контроль газовой обстановки продолжается.

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Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек. 

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии. Помимо этого глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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