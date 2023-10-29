Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 36

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии. Помимо этого глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим.