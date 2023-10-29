Число погибших при аварии в шахте в Караганде выросло до 36
В результате аварии на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде в Казахстане погибли 36 человек, продолжаются поиски еще десяти шахтеров, сообщила пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям республики.
В аварийно-спасательных работах, добавили в ведомстве, задействованы десять отделений горноспасателей Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб». Контроль газовой обстановки продолжается.
Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана, было известно о 16 погибших. На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП, и встретился с семьями погибших горняков. Он также пообещал выяснить обстоятельства аварии. Помимо этого глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау», которой принадлежит предприятие. 29 октября в Казахстане объявлен днем общенационального траура по погибшим.