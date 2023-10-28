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Общество

В Казахстане объявлен траур по жертвам аварии на шахте в Караганде

Ведомости

В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде, сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарт Токаева.

Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии. «Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших», – говорится в сообщении.

На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек. По последним данным, погибли 28 горняков, еще 18 человека остаются в шахтах. Поисково-спасательная операция продолжается.

Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.

Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего. Сам президент прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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