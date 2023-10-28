В Казахстане объявлен траур по жертвам аварии на шахте в Караганде

Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии. «Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших», – говорится в сообщении.