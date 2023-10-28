В Казахстане объявлен траур по жертвам аварии на шахте в Караганде
В Казахстане объявили 29 октября днем общенационального траура по погибшим на угледобывающей шахте имени Костенко в Караганде, сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарт Токаева.
Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии. «Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших», – говорится в сообщении.
На поверхность из 252 шахтеров вывели 208 человек. По последним данным, погибли 28 горняков, еще 18 человека остаются в шахтах. Поисково-спасательная операция продолжается.
Утром 28 октября в шахте произошел взрыв метана. Глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев заявил, что на месте работают 40 спасателей, 10 единиц техники и три психолога, которые оказывают помощь родственникам погибших и пострадавших.
Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «Арселормиттал Темиртау» после произошедшего. Сам президент прибыл в Карагандинскую область, где произошло ЧП.