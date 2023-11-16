МГИМО сообщил об увольнении Кобаладзе
Заместитель декана факультета международной журналистики профессор Юрий Кобаладзе по собственному желанию уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.
«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО», – заявили в пресс-службе.
Кобаладзе – советский и российский журналист, радиообозреватель и разведчик. С 1977 по 1984 г. был корреспондентом Гостелерадио в Лондоне, где работал с Борисом Калягиным. После преобразования Первого главного управления КГБ в Службу внешней разведки РФ назначен руководителем пресс-бюро СВР. На этой должности проработал до 1999 г. Вышел в отставку в звании генерал-майора Службы внешней разведки (СВР). В 1999-2000 гг. – первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС, в 1999–2007 гг. – управляющий директор инвестбанка «Ренессанс капитал», с 2007 по 2012 – управляющий директор по корпоративным отношениям в Х5Retail Group. С 2012 по 2014 г. – старший советник инвестиционного банка UBS. С 2014 г. был заместителем декана факультета международной журналистики МГИМО.