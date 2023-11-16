МГИМО сообщил об увольнении Кобаладзе

Кобаладзе – советский и российский журналист, радиообозреватель и разведчик. С 1977 по 1984 г. был корреспондентом Гостелерадио в Лондоне, где работал с Борисом Калягиным. После преобразования Первого главного управления КГБ в Службу внешней разведки РФ назначен руководителем пресс-бюро СВР. На этой должности проработал до 1999 г. Вышел в отставку в звании генерал-майора Службы внешней разведки (СВР). В 1999-2000 гг. – первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС, в 1999–2007 гг. – управляющий директор инвестбанка «Ренессанс капитал», с 2007 по 2012 – управляющий директор по корпоративным отношениям в Х5Retail Group. С 2012 по 2014 г. – старший советник инвестиционного банка UBS. С 2014 г. был заместителем декана факультета международной журналистики МГИМО.