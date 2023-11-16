Газета
Общество

МГИМО сообщил об увольнении Кобаладзе

Ведомости

Заместитель декана факультета международной журналистики профессор Юрий Кобаладзе по собственному желанию уволился из Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

«Кобаладзе с 14 ноября не работает в МГИМО», – заявили в пресс-службе.

Об увольнении Кобаладзе ранее сообщили студенты МГИМО, пишет издание MSK1. Утверждалось, что преподаватель лишился должности после того, как в октябре 2023 г. позвал телеведущего Ивана Урганта выступить с лекцией в университете. Ургант в своем Telegram-канале назвал ситуацию водевилем.

Кобаладзе – советский и российский журналист, радиообозреватель и разведчик. С 1977 по 1984 г. был корреспондентом Гостелерадио в Лондоне, где работал с Борисом Калягиным. После преобразования Первого главного управления КГБ в Службу внешней разведки РФ назначен руководителем пресс-бюро СВР. На этой должности проработал до 1999 г. Вышел в отставку в звании генерал-майора Службы внешней разведки (СВР). В 1999-2000 гг. – первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС, в 1999–2007 гг. – управляющий директор инвестбанка «Ренессанс капитал», с 2007 по 2012 – управляющий директор по корпоративным отношениям в Х5Retail Group. С 2012 по 2014 г. – старший советник инвестиционного банка UBS. С 2014 г. был заместителем декана факультета международной журналистики МГИМО.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных