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Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Антона Лисицына на пост заместителя директора Росфинмониторинга, такой указ опубликован на портале правовой информации.

«Назначить Лисицина Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», – говорится в указе.

Документ вступает в силу 16 ноября.

Ранее Лисицын занимал должность исполняющего обязанности заместителя директора Росфинмониторинга. По данным сайта ведомства, он курирует деятельность управления развития информационных технологий финансового мониторинга и управления эксплуатации информационных систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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