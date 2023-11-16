Путин назначил Лисицына замдиректора Росфинмониторинга
Президент РФ Владимир Путин назначил Антона Лисицына на пост заместителя директора Росфинмониторинга, такой указ опубликован на портале правовой информации.
«Назначить Лисицина Антона Сергеевича заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу», – говорится в указе.
Документ вступает в силу 16 ноября.
Ранее Лисицын занимал должность исполняющего обязанности заместителя директора Росфинмониторинга. По данным сайта ведомства, он курирует деятельность управления развития информационных технологий финансового мониторинга и управления эксплуатации информационных систем.