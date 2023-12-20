Патриарх Кирилл предупредил об угрозе межнациональному миру из-за наплыва мигрантов

10 декабря глава РПЦ заявил , что россияне живут в «реально свободной стране», всего, по его словам, в мире можно насчитать всего пять таких государств. Патриарх также призвал граждан молиться за «воинов наших и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице».