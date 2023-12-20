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Патриарх Кирилл предупредил об угрозе межнациональному миру из-за наплыва мигрантов

Ведомости

В России наблюдается все большее число свидетельств о формировании преступных и экстремистских группировок среди мигрантов, а также о возникновении конфликтов, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доклад патриарха опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

«Еще одна важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны», — подчеркнул глава РПЦ.

Президент РФ заявил, что мигранты должны уважать законы и традиции России

Патриарх Кирилл, в частности, назвал ситуацию в Москве «невыносимой» для коренного населения. В своем обращении он отметил, что стремление получить доступ к дешевой рабочей силе ради краткосрочных экономических преимуществ не должно приводить к значительному притоку людей, имеющих другую культуру и часто не владеющих русским языком, а также не проявляющих уважение к России и населяющим ее народам.

10 декабря глава РПЦ заявил , что россияне живут в «реально свободной стране», всего, по его словам, в мире можно насчитать всего пять таких государств. Патриарх также призвал граждан молиться за «воинов наших и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице».

14 декабря в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все приезжающие в Россию мигранты должны соблюдать закон и уважать традиции страны. «Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации, а соответствующие органы власти следили бы за соблюдением и своевременно реагировали на нарушения», – сказал глава государства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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