Патриарх Кирилл предупредил об угрозе межнациональному миру из-за наплыва мигрантов
В России наблюдается все большее число свидетельств о формировании преступных и экстремистских группировок среди мигрантов, а также о возникновении конфликтов, угрожающих межрелигиозному и межнациональному миру, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Доклад патриарха опубликован на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
«Еще одна важная тема, к которой считаю нужным вернуться, — это комплекс проблем, связанных с последствиями прибытия в нашу страну многочисленных инокультурных мигрантов, не предпринимающих усилия — и не желающих таковые предпринимать — для интеграции в наше общество или хотя бы для того, чтобы научиться уважительному отношению к религиозным и культурным обычаям нашей страны», — подчеркнул глава РПЦ.
Патриарх Кирилл, в частности, назвал ситуацию в Москве «невыносимой» для коренного населения. В своем обращении он отметил, что стремление получить доступ к дешевой рабочей силе ради краткосрочных экономических преимуществ не должно приводить к значительному притоку людей, имеющих другую культуру и часто не владеющих русским языком, а также не проявляющих уважение к России и населяющим ее народам.
10 декабря глава РПЦ заявил , что россияне живут в «реально свободной стране», всего, по его словам, в мире можно насчитать всего пять таких государств. Патриарх также призвал граждан молиться за «воинов наших и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице».
14 декабря в ходе подведения итогов года в формате совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что все приезжающие в Россию мигранты должны соблюдать закон и уважать традиции страны. «Нужно, чтобы все мигранты, без всяких сомнений, уважали наши законы и традиции народов Российской Федерации, а соответствующие органы власти следили бы за соблюдением и своевременно реагировали на нарушения», – сказал глава государства.