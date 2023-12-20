Захарова прокомментировала решение Ватикана на благословение однополых пар
Решение на благословение однополых пар является внутрицерковным процессом Ватикана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это внутрицерковный вопрос Ватикана, и нужно, наверное, задавать вопросы им туда. Мы обратили внимание на то, что в самом документе подчеркивается, что доктринальная основа католического вероучения не подверглась изменениям», – сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).
Она отметила, что «наша позиция» изложена в указе президента России Владимира Путина «об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей». «Поэтому для нас этот вопрос имеет свое юридическое закрепление», – уточнила Захарова.
18 декабря ватиканская Конгрегация доктрины веры допустила получение благословения для однополых пар, которые не состоят в браке. В декларации при этом подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не изменяется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков.
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