Захарова прокомментировала решение Ватикана на благословение однополых пар

«Это внутрицерковный вопрос Ватикана, и нужно, наверное, задавать вопросы им туда. Мы обратили внимание на то, что в самом документе подчеркивается, что доктринальная основа католического вероучения не подверглась изменениям», – сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).