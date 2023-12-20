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Захарова прокомментировала решение Ватикана на благословение однополых пар

Ведомости

Решение на благословение однополых пар является внутрицерковным процессом Ватикана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это внутрицерковный вопрос Ватикана, и нужно, наверное, задавать вопросы им туда. Мы обратили внимание на то, что в самом документе подчеркивается, что доктринальная основа католического вероучения не подверглась изменениям», – сказала она на брифинге (цитата по ТАСС).

Она отметила, что «наша позиция» изложена в указе президента России Владимира Путина «об утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей». «Поэтому для нас этот вопрос имеет свое юридическое закрепление», – уточнила Захарова.

18 декабря ватиканская Конгрегация доктрины веры допустила получение благословения для однополых пар, которые не состоят в браке. В декларации при этом подчеркивается, что доктрина церкви в отношении браков не изменяется и возможность давать благословение не означает одобрения церковью однополых браков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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