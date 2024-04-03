Число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести

Для всех работников охраны образовательных организаций были проведены дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности. По словам представителя пресс-службы департамента образования и науки Москвы, столичные школы уделяют серьезное внимание вопросу безопасности. «Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», – указал он, добавив, что в школах также есть кнопки экстренного вызова полиции, а здания оборудованы металлодетекторами.