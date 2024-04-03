/ Общество

Число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести

Ведомости

Число детей, погибших в результате теракта в «Крокус сити холле», увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.

Лечение в больнице продолжают пятеро детей, двое из них – в тяжелом состоянии.

«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», – цитирует агентство Львову-Белову.

30 марта сообщалось о 144 погибших и 551 пострадавшем в теракте.

Школы в российских регионах усилили меры безопасности после теракта в здании концертного зала «Крокус сити холл», выяснили «Ведомости». Близкий к Росгвардии собеседник «Ведомостей» подтвердил, что в образовательных учреждениях стартовал ряд внеплановых проверок.

Для всех работников охраны образовательных организаций были проведены дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности. По словам представителя пресс-службы департамента образования и науки Москвы, столичные школы уделяют серьезное внимание вопросу безопасности. «Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», – указал он, добавив, что в школах также есть кнопки экстренного вызова полиции, а здания оборудованы металлодетекторами.

Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом концерта, после чего начался пожар. 

В тот же день СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Из них к настоящему моменту официально известно об аресте девяти человек. Они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных