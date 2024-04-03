Число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести
Число детей, погибших в результате теракта в «Крокус сити холле», увеличилось до шести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову.
Лечение в больнице продолжают пятеро детей, двое из них – в тяжелом состоянии.
«На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», – цитирует агентство Львову-Белову.
Школы в российских регионах усилили меры безопасности после теракта в здании концертного зала «Крокус сити холл», выяснили «Ведомости». Близкий к Росгвардии собеседник «Ведомостей» подтвердил, что в образовательных учреждениях стартовал ряд внеплановых проверок.
Для всех работников охраны образовательных организаций были проведены дополнительные инструктажи по усилению мер безопасности. По словам представителя пресс-службы департамента образования и науки Москвы, столичные школы уделяют серьезное внимание вопросу безопасности. «Охрана осуществляется сотрудниками частных охранных предприятий и вневедомственной охраны. На всех объектах установлены специальные технические средства охраны, с помощью которых контролируются вход и въезд на территорию, действует пропускной режим», – указал он, добавив, что в школах также есть кнопки экстренного вызова полиции, а здания оборудованы металлодетекторами.
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом концерта, после чего начался пожар.
В тот же день СК возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 человек: уточнялось, что четверо непосредственно участвовали в стрельбе. Из них к настоящему моменту официально известно об аресте девяти человек. Они обвиняются по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение теракта в составе организованной группы, повлекшее смерть человека).