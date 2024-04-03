Суд оштрафовал Noize MC на 50 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента

Музыкант был внесен в реестр иноагентов 18 ноября 2022 г. В июле прошлого года Кузьминский суд Москвы оштрафовал Алексеева на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Поводом для возбуждения дела стали два поста в социальной сети «В контакте», которые содержали информацию о концертах. Представитель исполнителя утверждал, что посты были размещены не на личной странице Алексеева, а на странице, которая используется для освещения деятельности его группы.