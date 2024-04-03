Суд оштрафовал Noize MC на 50 000 рублей за отсутствие маркировки иноагента
Таганский районный суд города Москвы оштрафовал музыканта Ивана Алексеева (признан в РФ иноагентом), известного также под псевдонимом Noize MC, на 50 000 руб. за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Алексеев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и публикация материалов без указания статуса иноагента). Сумма назначенного ему штрафа является максимальной, которая предусмотрена статьей для физлиц.
Музыкант был внесен в реестр иноагентов 18 ноября 2022 г. В июле прошлого года Кузьминский суд Москвы оштрафовал Алексеева на 30 000 руб. за отсутствие маркировки иноагента. Поводом для возбуждения дела стали два поста в социальной сети «В контакте», которые содержали информацию о концертах. Представитель исполнителя утверждал, что посты были размещены не на личной странице Алексеева, а на странице, которая используется для освещения деятельности его группы.
Алексеев обжаловал решение первой инстанции, однако в марте Московский городской суд оставил постановление о штрафе без изменения.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. В 2022 г. был принят закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который объединил все нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности иноагентов, и установил единый реестр для всех обладателей такого статуса.
По данным Роскомнадзора, сумма штрафов, наложенных на иностранных агентов за отсутствие маркировки, составила более 1 млрд руб. в 2022-2023 гг.