Песков назвал окончательным решение о периодичности фестиваля молодежи
Проведение Всемирного фестиваля молодежи раз в шесть лет – окончательное решение, утвержденное президентом РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было, собственно, утверждено главой государства. Действительно, раз в шесть лет будет проводиться фестиваль, менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться по линии и в рамках программы по работе с молодежью», – сказал Песков.
О том, что Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет, президенту РФ Владимиру Путину доложила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева. Кроме того, по ее словам, ежегодно будут проводиться международные тематические слеты.
Разуваева также добавила, что Всемирный фестиваль молодежи собрал 319 000 заявок на участие и вызвал «колоссальный интерес к России». В Сочи в 2024 г. приехали молодые люди из 190 стран. Многие из них, отметила глава Росмолодежи, оказывают значимое влияние на формирование общественного мнения в своих странах.
Каждый из дней был посвящен определенной теме – «Ответственность за судьбы мира» (2 марта), «Многонациональное единство» (3 марта), «Мир возможностей для каждого» (4 марта), «Сохраним семью во имя детей и мира» (5 марта), «Мы – вместе с Россией» (6 марта). В видеообращении на открытии Путин выразил сожаление, что Россия не смогла принять всех желающих поучаствовать в фестивале из-за того, что количество заявок перевалило «за сотни тысяч».
Россия в своей истории трижды принимала Всемирный фестиваль молодежи – дважды в Москве (1957 и 1985 гг.) и в Сочи (2017 г.).
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее заявлял, что в России прорабатывается возможность проведения Всемирного фестиваля молодежи каждые три года.