Песков назвал окончательным решение о периодичности фестиваля молодежи

«Это окончательное решение, которое было проработано между различными ведомствами и которое было, собственно, утверждено главой государства. Действительно, раз в шесть лет будет проводиться фестиваль, менее масштабные мероприятия также с определенной периодичностью будут проводиться по линии и в рамках программы по работе с молодежью», – сказал Песков.