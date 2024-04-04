Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России каждые шесть лет

«Нам важно сейчас этих ребят не потерять и сформировать устойчивое международное сообщество друзей России за рубежом. И мы здесь видим много возможностей для организации этой работы. И во-первых, спасибо еще раз огромное за принятие главного решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи на регулярной основе в нашей стране раз в шесть лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слетов», – сказала Разуваева.