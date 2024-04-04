Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России каждые шесть лет
Всемирный фестиваль молодежи будет проходить в России раз в шесть лет, ежегодно будут проводиться международные тематические слеты. Об этом доложила президенту России Владимиру Путину руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.
Всемирный фестиваль молодежи, по словам Разуваевой, собрал 319 000 заявок на участие и вызвал «колоссальный интерес к России». В Россию приехали молодые люди из 190 стран. Многие из них, отметила глава Росмолодежи, оказывают значимое влияние на формирование общественного мнения в своих странах.
«Нам важно сейчас этих ребят не потерять и сформировать устойчивое международное сообщество друзей России за рубежом. И мы здесь видим много возможностей для организации этой работы. И во-первых, спасибо еще раз огромное за принятие главного решения о проведении Всемирного фестиваля молодежи на регулярной основе в нашей стране раз в шесть лет, а также о проведении ежегодных международных тематических слетов», – сказала Разуваева.
Первый слет международной ассоциации детских организаций из 90 стран пройдет 1 июня в День защиты детей. 8 июля, в День семьи, любви и верности, на выставке «Россия» проведут международный слет 100 лидеров крупных общественных организаций и молодежных сообществ, руководителей Национальных подготовительных комитетов.
Международные смены с участием иностранцев пройдут на площадках всех 43 федеральных молодежных летних форумов. Во всех круглогодичных молодежных образовательных центрах иностранные участники фестиваля смогут пройти обучение в международных образовательных программах.
Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ранее заявлял, что в России прорабатывается возможность проведения Всемирного фестиваля молодежи каждые три года.
На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи в 2024 г. приехали представители более 185 стран. Каждый из дней был посвящен определенной теме – «Ответственность за судьбы мира» (2 марта), «Многонациональное единство» (3 марта), «Мир возможностей для каждого» (4 марта), «Сохраним семью во имя детей и мира» (5 марта), «Мы – вместе с Россией» (6 марта). В видеообращении на открытии Путин выразил сожаление, что Россия не смогла принять всех желающих поучаствовать в фестивале из-за того, что количество заявок перевалило «за сотни тысяч».
Россия в своей истории трижды принимала Всемирный фестиваль молодежи – дважды в Москве (1957 и 1985 гг.) и в Сочи (2017 г.).