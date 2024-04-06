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Выставку «Россия» посетили 10 млн человек

Ведомости

Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человек, сообщили в дирекции выставки.

Десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, который пришел на выставку впервые. «Для нас это абсолютно неожиданно – мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», – сказал он.

Панфилов и его супруга Екатерина получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Также они смогут посетить Кольскую атомную электростанцию.

Кроме того, для Константина и Екатерины проведут тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка. 

20 марта девятимиллионному посетителю – девятилетнему москвичу Андрею Баторову – вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. 6 марта выставку посетили 8 млн человек. Тогда 14-летнему Вадиму Лейзеру из Тюмени вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который прошел в Москве 21 марта.

Выставка «Россия» была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября. Выставка включает культурную, деловую и образовательную программы. Посетителям представлены экспозиции 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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