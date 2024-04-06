Выставку «Россия» посетили 10 млн человек
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили 10 млн человек, сообщили в дирекции выставки.
Десятимиллионным посетителем стал Константин Панфилов из Ярославля, который пришел на выставку впервые. «Для нас это абсолютно неожиданно – мы на выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось», – сказал он.
Панфилов и его супруга Екатерина получили сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Также они смогут посетить Кольскую атомную электростанцию.
Кроме того, для Константина и Екатерины проведут тур по Мурманску и организуют экскурсию в село Териберка.
20 марта девятимиллионному посетителю – девятилетнему москвичу Андрею Баторову – вручили сертификат на семейное путешествие на озеро Байкал. 6 марта выставку посетили 8 млн человек. Тогда 14-летнему Вадиму Лейзеру из Тюмени вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который прошел в Москве 21 марта.
Выставка «Россия» была организована по указу президента России Владимира Путина от 29 марта 2023 г. Она открылась в День народного единства 4 ноября. Выставка включает культурную, деловую и образовательную программы. Посетителям представлены экспозиции 89 субъектов РФ, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.