Путин утвердил запрет судимым за педофилию посещать детские площадки

В пояснительной записке при внесении инициативы в Госдуму говорилось, что мера является профилактической и вводится в отношении лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Отмечалось, что число граждан обозначенной категории выросло. Если в 2019 г. их было 7069 человек, то в прошлом году – уже 7435.