Путин утвердил запрет судимым за педофилию посещать детские площадки
Судимым за педофилию будет запрещено посещать школы и детские площадки. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Мера затронет поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Им будет запрещено находиться на территориях детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций и детских площадок. Посещать эти территории поднадзорный сможет только в случае сопровождения своего ребенка.
Изменения будут внесены в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования.
В пояснительной записке при внесении инициативы в Госдуму говорилось, что мера является профилактической и вводится в отношении лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Отмечалось, что число граждан обозначенной категории выросло. Если в 2019 г. их было 7069 человек, то в прошлом году – уже 7435.
Законопроект был направлен на рассмотрение правительством России в декабре 2023 г. Его реализация, по заявлению правительства, не повлечет роста нагрузки на сотрудников по осуществлению административного надзора и не потребует увеличения штатной численности сотрудников полиции и дополнительных материально-технических ресурсов.