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Путин утвердил запрет судимым за педофилию посещать детские площадки

Ведомости

Судимым за педофилию будет запрещено посещать школы и детские площадки. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Мера затронет поднадзорных лиц с непогашенной или неснятой судимостью за преступление против половой неприкосновенности ребенка. Им будет запрещено находиться на территориях детских образовательных, медицинских, культурных, санаторно-курортных и физкультурно-спортивных организаций и детских площадок. Посещать эти территории поднадзорный сможет только в случае сопровождения своего ребенка.

Изменения будут внесены в закон «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Закон вступает в силу через 10 дней после опубликования. 

В пояснительной записке при внесении инициативы в Госдуму говорилось, что мера является профилактической и вводится в отношении лиц, имеющих непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Отмечалось, что число граждан обозначенной категории выросло. Если в 2019 г. их было 7069 человек, то в прошлом году – уже 7435.

Законопроект был направлен на рассмотрение правительством России в декабре 2023 г. Его реализация, по заявлению правительства, не повлечет роста нагрузки на сотрудников по осуществлению административного надзора и не потребует увеличения штатной численности сотрудников полиции и дополнительных материально-технических ресурсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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