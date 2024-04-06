Путин подписал закон о защите от увольнения вдов участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которые защищает жен погибших участников военной спецоперации на Украине от увольнения в течение года с момента гибели мужа. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законопроектом вносятся поправки в главу 41 Трудового кодекса РФ.
«Расторжение трудового договора с супругой (супругом) погибшего, умершего ветерана боевых действий, не вступившей (не вступившем) в повторный брак, по инициативе работодателя не допускается в течение одного года с момента гибели (смерти) ветерана боевых действий», – говорится в тексте закона.
Документ о запрете увольнять вдов бойцов спецоперации Госдума приняла 2 апреля. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что исключением может стать ситуация, если женщина неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что трудовые права жен погибших военных будут защищены «аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий».
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства поддержал с замечаниями законопроект, который предлагает судам устанавливать факт брачных отношений между гражданскими супругами, если один из них погиб в ходе специальной военной операции на Украине.
4 марта сообщалось, что дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые потеряли родителя – участника специальной военной операции на Украине, смогут получать двойную пенсию. Соответствующий законопроект внесла рабочая группа по спецоперации во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком. В правительстве пообещали освободить участников спецоперации от налога на имущество.