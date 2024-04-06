Путин подписал закон о защите от увольнения вдов участников спецоперации

Документ о запрете увольнять вдов бойцов спецоперации Госдума приняла 2 апреля. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что исключением может стать ситуация, если женщина неоднократно допускала грубые нарушения трудовой дисциплины. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что трудовые права жен погибших военных будут защищены «аналогично правам женщин, имеющим ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, и ряда других категорий».