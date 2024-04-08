Задержаны телефонные мошенники, причастные к хищению средств у россиян
Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали пятерых участников нелегального международного узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.
Криминальная схема функционировала, предварительно, с 2022 г. Участники организованной группы использовали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи, Московской и Ленинградской областях. С помощью специального оборудования они подменяли номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские. Мошенники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждали жертв перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета.
Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО.
«РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ пишет, что задержанные причастны к хищению у россиян 7 млрд руб. через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ.
В начале 2023 г. «Ведомости» писали, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. На тот момент к системе подключены были три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе.