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Задержаны телефонные мошенники, причастные к хищению средств у россиян

Ведомости

Сотрудники МВД России и ФСБ России задержали пятерых участников нелегального международного узла связи, который использовали телефонные мошенники из-за рубежа. Об этом сообщил пресс-центр МВД России.

Криминальная схема функционировала, предварительно, с 2022 г. Участники организованной группы использовали офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Сочи, Московской и Ленинградской областях. С помощью специального оборудования они подменяли номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские. Мошенники представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов и убеждали жертв перевести сбережения и кредитные средства на так называемые безопасные счета.

Задержанным предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Сейчас они находятся в СИЗО.

«РИА Новости» со ссылкой на  ЦОС ФСБ РФ пишет, что задержанные причастны к хищению у россиян 7 млрд руб. через украинские кол-центры, деньги шли на финансирование ВСУ.

В начале 2023 г. «Ведомости» писали, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. На тот момент к системе подключены были три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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