Задержаны телефонные мошенники, причастные к хищению средств у россиян

В начале 2023 г. «Ведомости» писали, что подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в декабре 2022 г. запустил единую платформу верификации телефонных вызовов (ЕПВВ) «Антифрод». Она нужна для борьбы с телефонным мошенничеством. На тот момент к системе подключены были три крупных мобильных оператора – «Мегафон», МТС и «Вымпелком». Но проблема с подменными номерами решится только тогда, когда все операторы связи подключатся к системе.