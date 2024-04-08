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«Коммерсантъ»: экс-полковник СК скрывался от ФСБ в Донецке

Ведомости

Бывший полковник ГСУ Следственного комитета (СК) Александр Избенко, известный по расследованию терактов и массшутингов, а также обвиняемый в растрате, скрывался от сотрудников ФСБ в Донецке, сообщил «Коммерсантъ».

Осенью 2023 г. сотрудник объявил о выходе на пенсию по выслуге лет. Тогда началась процедура инвентаризации имущества, подразумевающая последующую передачу находившихся в производстве полковника уголовных дел и вещественных доказательств по ним другим следователям.

В ходе проверки 12 октября того же года в отношении экс-сотрудника было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). К поиску были подключены сотрудники ФСБ, которые обнаружили Избенко в зоне проведения спецоперации. При этом в боевых действиях экс-полковник не участвовал, а скрывался у родителей своей гражданской жены.

Утром 8 апреля агентство ТАСС, после выхода материала «Коммерсанта», сообщило о продлении ареста Избенко до 12 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отказал в изменении меры пресечения на домашний арест. По версии следствия, обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от правоохранителей.

Избенко – бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР. Участвовал в расследовании многих резонансных дел. Среди них – расследование теракта над Синайским полуостровом в 2015 г., где был взорван Airbus А321 (погибли 225 человек); авиакатастрофы Falcon во «Внуково», когда погиб находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери; расстрела учеников казанской гимназии №175 бывшим учеником учебного заведения в 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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