«Коммерсантъ»: экс-полковник СК скрывался от ФСБ в Донецке

В ходе проверки 12 октября того же года в отношении экс-сотрудника было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). К поиску были подключены сотрудники ФСБ, которые обнаружили Избенко в зоне проведения спецоперации. При этом в боевых действиях экс-полковник не участвовал, а скрывался у родителей своей гражданской жены.