«Коммерсантъ»: экс-полковник СК скрывался от ФСБ в Донецке
Бывший полковник ГСУ Следственного комитета (СК) Александр Избенко, известный по расследованию терактов и массшутингов, а также обвиняемый в растрате, скрывался от сотрудников ФСБ в Донецке, сообщил «Коммерсантъ».
Осенью 2023 г. сотрудник объявил о выходе на пенсию по выслуге лет. Тогда началась процедура инвентаризации имущества, подразумевающая последующую передачу находившихся в производстве полковника уголовных дел и вещественных доказательств по ним другим следователям.
В ходе проверки 12 октября того же года в отношении экс-сотрудника было возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой). К поиску были подключены сотрудники ФСБ, которые обнаружили Избенко в зоне проведения спецоперации. При этом в боевых действиях экс-полковник не участвовал, а скрывался у родителей своей гражданской жены.
Утром 8 апреля агентство ТАСС, после выхода материала «Коммерсанта», сообщило о продлении ареста Избенко до 12 июня 2024 г. Басманный суд Москвы отказал в изменении меры пресечения на домашний арест. По версии следствия, обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от правоохранителей.
Избенко – бывший заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР. Участвовал в расследовании многих резонансных дел. Среди них – расследование теракта над Синайским полуостровом в 2015 г., где был взорван Airbus А321 (погибли 225 человек); авиакатастрофы Falcon во «Внуково», когда погиб находившийся на борту президент компании Total Кристоф де Маржери; расстрела учеников казанской гимназии №175 бывшим учеником учебного заведения в 2021 г.