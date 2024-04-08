Осужденная за взятку экс-министр Крыма намерена служить в зоне спецоперации
Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы Арслана Хасавова.
Хасавов заявил, что общался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве. По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и расчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.
Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г. Ее задержали в ноябре 2021 г., а позже уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы назначил Новосельской 10 лет колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за получения взятки в 25 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.
По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен.