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Осужденная за взятку экс-министр Крыма намерена служить в зоне спецоперации

Ведомости

Приговоренная к 10 годам колонии за взяточничество бывшая министр культуры Крыма Вера (Арина) Новосельская написала заявление на поступление на службу в зоне спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена ОНК Москвы Арслана Хасавова.

Хасавов заявил, что общался с Новосельской в СИЗО-6 в Москве. По его словам, экс-чиновница подала заявление еще три месяца назад и расчитывает, что ее обращение рассмотрят в ближайшее время.

Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г. Ее задержали в ноябре 2021 г., а позже уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы назначил Новосельской 10 лет колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за получения взятки в 25 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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