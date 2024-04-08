Осужденная за взятку экс-министр Крыма намерена служить в зоне спецоперации

Новосельская возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г. Ее задержали в ноябре 2021 г., а позже уволили «в связи с утратой доверия». В июне 2023 г. Замоскворецкий суд Москвы назначил Новосельской 10 лет колонии общего режима по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) за получения взятки в 25 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.