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Общество

Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии за получение взятки

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы назначил бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской 10 лет колонии общего режима за получения взятки в 25 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Новосельская признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей также назначен штраф в размере 129 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

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По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку в размере 25 млн руб. за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен. Ранее сообщалось, что бывший министр вину не признает.

Новосельская была задержана в ноябре 2021 г., а позже была уволена «в связи с утратой доверия». Она возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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