Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии за получение взятки

По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку в размере 25 млн руб. за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен. Ранее сообщалось, что бывший министр вину не признает.