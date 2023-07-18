Суд приговорил экс-министра культуры Крыма к 10 годам колонии за получение взятки
Замоскворецкий суд Москвы назначил бывшему министру культуры Крыма Вере (Арине) Новосельской 10 лет колонии общего режима за получения взятки в 25 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Новосельская признана виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ей также назначен штраф в размере 129 млн руб. Суд лишил Новосельскую государственных званий и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.
По версии следствия, бывший министр Крыма получила взятку в размере 25 млн руб. за покровительство петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в Симферополе. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018 г. снесен. Ранее сообщалось, что бывший министр вину не признает.
Новосельская была задержана в ноябре 2021 г., а позже была уволена «в связи с утратой доверия». Она возглавляла министерство культуры Крыма с 2014 г.