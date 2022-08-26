В Москве начался суд по делу экс-министра Крыма, обвиняемой в коррупции
Замоскворецкий суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, обвиняемой в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщила газета «Коммерсантъ». Следующее слушание пройдет 3 октября.
По версии следствия, она получила взятку в размере 25,8 млн руб. за «покровительство» петербургской строительной компании «Меандр» – генеральному подрядчику строительства Центра детского театрального искусства в центре Симферополя. Здание должны были построить на месте бывшего кукольного театра, который был признан аварийным и в начале 2018-го снесен. Новосельская в 2017 г. сообщала, что на новое здание театра кукол планируется потратить более 1 млрд руб.
Объект до сих пор не ввели в эксплуатацию, хотя строительство обещали завершить еще в 2019 г. В итоге в 2020 г. договор с подрядчиком был расторгнут из-за срыва сроков. Тогда Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал «Меандр» банкротом, компания задолжала Минкультуры России почти 31 млн руб. за неисполненные обязательства по нескольким контрактам.
Взяткодателем оказался бенефициар компании «Меандр» Евгений Ярмош. Следствие утверждает, что Новосельская начала вымогать у него деньги еще осенью 2017 г. — до заключения с компанией «Меандр» контракта о реставрационных работах. Ярмош же был убежден, что он выделяет средства за общее «покровительство» его компании, а не за заключение контракта.
За деньгами бывшая глава минкультуры отправила свою подчиненную Орлову, утверждает следствие. В 2018 г. она купила на эти средства квартиру в центре Москвы по адресу Большой Козловский переулок, 8, но позже переоформила ее на Новосельскую. В суде Орлова выступит свидетелем, поскольку не была в курсе истинных намерений подсудимой.
Экс-министр вину не признает. По ее словам, она действительно взяла от Ярмоша $300 000 (17 млн руб.), но в долг для своей подруги Орловой на покупку квартиры в Москве. Один из адвокатов Новосельской Константин Черкасов отметил, что впоследствии эти деньги были возвращены, а квартира до сих пор записана на Орлову.
Новосельская, возглавлявшая министерство культуры Крыма с 2014 г., была задержана 18 ноября 2021 г., на следующий день ее отправили под арест в СИЗО на 2 месяца, а позже глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым Новосельская была уволена с поста министра культуры «в связи с утратой доверия». Если ее вина будет доказана, чиновнице грозит наказание вплоть до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.
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