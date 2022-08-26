В Москве начался суд по делу экс-министра Крыма, обвиняемой в коррупции

Новосельская, возглавлявшая министерство культуры Крыма с 2014 г., была задержана 18 ноября 2021 г., на следующий день ее отправили под арест в СИЗО на 2 месяца, а позже глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, которым Новосельская была уволена с поста министра культуры «в связи с утратой доверия». Если ее вина будет доказана, чиновнице грозит наказание вплоть до стократной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом.